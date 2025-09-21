Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов Петр Гуменник победил на отборочном турнире к Олимпиаде-2026

Серебряный и бронзовый медалист чемпионатов России, двукратный триумфатор финала Гран-при страны Петр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине перед Олимпийскими играми — 2026. Его прокат оценили в 262,82 балла, следует из данных на сайте ОИ.

Помимо технической составляющей, в которой техбригада не нашла недокрутов на прыжках и оценила все непрыжковые элементы четвертым уровнем, Петр покорил и программой. «Парфюмер» в его исполнении заворожил, — сказано в сообщении.

Вторым стал фигурист из Южной Кореи Хёнгём Ким (228,60), третьим — представитель Мексики Донован Каррильо (222,36). Четвертую строчку занял украинец Кирилл Марсак (217,57), а пятую китаец Ю-Сян Ли (216,98). Первые пять участников соревнований получили возможность выступить на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на квалификационном турнире с 68,72 балла. Второе место заняла грузинка Анастасия Губанова (68,08), третье — бельгийка Луна Хендрикс (66,92). Петросян и Гуменник под нейтральным флагом.