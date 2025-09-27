«Фактор волнения»: Гуменник раскрыл, чем будет удивлять на Олимпиаде Гуменник заявил, что готовит к Олимпиаде пять четверных прыжков

Фигурист Петр Гуменник рассказал ТАСС, что готовит к Олимпийским играм в Милане пять четверных прыжков. Он добавил, что важно впервые попробовать сделать их во время обычных соревнований, чтобы во время Олимпиады чувствовать меньше волнения.

Я готовлю пять четверных к Олимпийским играм, поэтому решил, что надо тренировать этот контент. На тренировках получается довольно часто, на соревнованиях еще есть фактор волнения, при котором какие-то прыжки могут неуверенно получиться. На соревнованиях очень важно пробовать, чтобы первый раз был не на Олимпиаде, — сказал Гуменник.

Ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что российские фигуристы справились с поставленной задачей и триумфально вернулись на мировую арену. Он отметил, что спортсменам с легкостью удалось справиться с волнением и получить выдающиеся баллы.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.