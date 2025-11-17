Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 18:31

Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников

Выпускники медвузов будут обязаны отработать три года по распределению

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин утвердил закон о введении обязательной трехлетней отработки для выпускников медицинских учебных заведений, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новой норме, будущие врачи должны будут заключить договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.

Закон обязывает региональные власти создавать условия для трудоустройства молодых специалистов и обеспечивать систему наставничества. Кроме того, регионы должны разработать меры социальной поддержки для начинающих медиков.

Выпускникам предстоит отработать три года в медицинской организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной помощи. Для различных специальностей Минздрав установит дифференцированные сроки целевого обучения.

В случае невыполнения условий договора выпускнику придется возместить стоимость обучения и уплатить штраф. Медики, не прошедшие наставничество, будут обязаны пройти повторную первичную аккредитацию.

Количество мест для целевого приема будет определяться кабмином. Также законом утвержден перечень организаций, которые могут выступать заказчиками целевого обучения.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры при необходимости сократить численность иностранных работников по требованию региональных властей.

