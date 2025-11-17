Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась

В Краснодаре учредитель компании и двое ее знакомых признаны виновными в самоуправстве, незаконном лишении свободы и повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба судов региона. Предпринимательница пыталась заставить своего заместителя написать заявление об увольнении под угрозой расправы.

Суд установил, что в 2022 году подсудимая, будучи исполнительным директором, не смогла найти законного повода для увольнения заместителя. Тогда женщина привлекла знакомых, которые заперли мужчину в кабинете и под угрозой насилия заставили написать заявление «по собственному желанию». Также злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего.

Все фигуранты получили условные сроки от двух до трех лет. Потерпевший восстановился в должности через суд. Приговор еще не вступил в законную силу.

