17 ноября 2025 в 18:26

Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась

В Краснодаре осудили директора, которая заставила уволиться работника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Краснодаре учредитель компании и двое ее знакомых признаны виновными в самоуправстве, незаконном лишении свободы и повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба судов региона. Предпринимательница пыталась заставить своего заместителя написать заявление об увольнении под угрозой расправы.

Суд установил, что в 2022 году подсудимая, будучи исполнительным директором, не смогла найти законного повода для увольнения заместителя. Тогда женщина привлекла знакомых, которые заперли мужчину в кабинете и под угрозой насилия заставили написать заявление «по собственному желанию». Также злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего.

Все фигуранты получили условные сроки от двух до трех лет. Потерпевший восстановился в должности через суд. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что часть россиян могут столкнуться с сокращениями в 2026 году. По ее словам, на ситуацию повлияет политика Центробанка, направленная на сдерживание инфляции через снижение экономической активности.

