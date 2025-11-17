Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:33

На Лестер-сквер в Лондоне установили статую Бриджит Джонс

Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Лестер-сквер в Лондоне установили бронзовую статую Бриджит Джонс, героини одноименных фильмов с Рене Зеллвегер в главной роли, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония открытия прошла с участием актрисы и ведущих исполнителей ролей из фильмов.

Инициатором установки памятника к 25-летию выхода первого фильма о Бриджит Джонс выступил деловой альянс «Сердце Лондона» совместно с управлением Лестер-сквер и Вестминстерским городским советом. Статуя стала очередной частью проекта «Сцены на площади», который посвящен памятным кинематографическим персонажам. На площади уже установлены фигуры Гарри Поттера, мистера Бина, Бэтмена, Индианы Джонса, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона, Чарли Чаплина и железный трон из «Игры престолов».

Бронзовую фигуру весом 200 килограммов создали в лондонской студии 3D Eye. Она изображает Бриджит Джонс в коротком платье, с дневником и ручкой, известными по первому фильму. На церемонии открытия присутствовали также Салли Филлипс, Чиветел Эджиофор, Лео Вудал и Эрик Феллнер.

Бриджит как бы дает нам разрешение оставаться самими собой. Хелен (Х. Филдинг, автор книг о Бриджит Джонс. — NEWS.ru) запечатлела немного волшебства, наполнила этого персонажа нашей несовершенной человечностью и создала что-то общее между культурами и поколениями. Она мне как друг. Знаете, она как бы отражает нашу человечность, — сказала Зеллвегер в ходе церемонии.

Ранее сообщалось, что Лондон в очередной раз признан лучшим городом мира по версии консалтинговой компании Resonance Consultancy. Это уже 11-й год подряд, когда британская столица возглавляет данный рейтинг. Второе и третье места заняли Нью-Йорк и Париж соответственно.

Лондон
Великобритания
статуи
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора
Стало известно, какой груз НАТО могли уничтожить ВС России в Одесском порту
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.