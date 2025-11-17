На Лестер-сквер в Лондоне установили статую Бриджит Джонс

На Лестер-сквер в Лондоне установили бронзовую статую Бриджит Джонс, героини одноименных фильмов с Рене Зеллвегер в главной роли, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония открытия прошла с участием актрисы и ведущих исполнителей ролей из фильмов.

Инициатором установки памятника к 25-летию выхода первого фильма о Бриджит Джонс выступил деловой альянс «Сердце Лондона» совместно с управлением Лестер-сквер и Вестминстерским городским советом. Статуя стала очередной частью проекта «Сцены на площади», который посвящен памятным кинематографическим персонажам. На площади уже установлены фигуры Гарри Поттера, мистера Бина, Бэтмена, Индианы Джонса, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона, Чарли Чаплина и железный трон из «Игры престолов».

Бронзовую фигуру весом 200 килограммов создали в лондонской студии 3D Eye. Она изображает Бриджит Джонс в коротком платье, с дневником и ручкой, известными по первому фильму. На церемонии открытия присутствовали также Салли Филлипс, Чиветел Эджиофор, Лео Вудал и Эрик Феллнер.

Бриджит как бы дает нам разрешение оставаться самими собой. Хелен (Х. Филдинг, автор книг о Бриджит Джонс. — NEWS.ru) запечатлела немного волшебства, наполнила этого персонажа нашей несовершенной человечностью и создала что-то общее между культурами и поколениями. Она мне как друг. Знаете, она как бы отражает нашу человечность, — сказала Зеллвегер в ходе церемонии.

Ранее сообщалось, что Лондон в очередной раз признан лучшим городом мира по версии консалтинговой компании Resonance Consultancy. Это уже 11-й год подряд, когда британская столица возглавляет данный рейтинг. Второе и третье места заняли Нью-Йорк и Париж соответственно.