17 ноября 2025 в 16:46

Нарезал — и готово: салат, для которого ничего не нужно варить — с ветчиной и сметанной заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат из капусты, ветчины и сметанной заправки станет вашим спасением, когда нужно быстро приготовить свежее и сытное блюдо. Для него ничего не нужно варить — нарезал и готово!

Вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 250 г ветчины, 1 банка кукурузы, пучок зелени (укроп, петрушка). Для заправки: 150 г сметаны, 1 ст. л. горчицы, соль, перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, немного помните руками до мягкости. Ветчину нарежьте соломкой, зелень мелко порубите. Слейте жидкость с кукурузы. Смешайте все ингредиенты в большой миске. Для заправки соедините сметану с горчицей, солью и перцем, залейте салат и хорошо перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут для пропитки.

Вкус этого салата — это идеальный баланс хрустящей свежести и пикантной насыщенности: нежная капуста создает освежающую основу, ветчина добавляет солоноватые мясные нотки, сладковатая кукуруза дарит легкую сладость, а сметанно-горчичная заправка объединяет все компоненты, добавляя приятную остринку и кремовую текстуру. Салат получается легким, но при этом достаточно сытным.

салаты
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
