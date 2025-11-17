Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 19:25

Военный эксперт вынес неутешительный вердикт для ВСУ в Гуляйполе

Военный эксперт Рожин: ВСУ допустили обвал фронта в районе Гуляйполя

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
ВСУ утратили контроль над ключевым участком фронта под Гуляйполем в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Борис Рожин. По информации автора канала, российские подразделения перешли в масштабное наступление, создав критическую ситуацию для украинских сил.

По данным военкора, наступлением руководит группировка «Восток». Ее действия развиваются на значительном протяжении и одновременно затрагивают территории двух областей — Запорожской и Днепропетровской. Рожин отметил, что российские войска охватывают Гуляйполе с двух сторон — с севера и востока. Это позволит в дальнейшем избежать прямого штурма города «в лоб».

Судя по темпам продвижения «Востока», как минимум часть подразделений противник успел снять и вывести за реку. А оставшиеся в «междуречье» фактически оставлены смертниками, в попытке выиграть время для насыщения обороны на Гайчуре, — предположил Рожин.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что в городе Димитрове оказался в окружении украинский гарнизон численностью несколько тысяч военнослужащих. Он уточнил, что в ловушке как элитные специальные формирования, так и бригады, укомплектованные недавно призванными в армию украинскими гражданами.

Украина
ВСУ
СВО
Борис Рожин
Запорожская область
