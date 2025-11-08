Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 07:46

Салат «Мужские слезы»: прост в приготовлении и очень сытный — ни один мужчина не устоит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Мужские слезы» — это потрясающая комбинация слоев, где каждый ингредиент играет свою особую роль, создавая насыщенный и запоминающийся вкус. Он прост в приготовлении и очень сытный.

Для салата вам понадобится 300 г отварной курицы, маринованный лук, 200 г жареных грибов, 3 вареных яйца, 150 г моркови по-корейски, 150 г тертого сыра. Перед тем как собирать салат, замаринуйте лук: крупную луковицу нарежьте полукольцами, залейте кипятком на 2 минуты, слейте воду и добавьте 1 ст. л. уксуса 6%, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Выкладывайте слои в следующей последовательности: курица, маринованный лук, грибы, яйца, морковь по-корейски, сыр. Каждый слой, кроме сыра, смазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться 2-3 часа в холодильнике.

Вкус этого салата — это идеальный баланс: нежная курица, пикантный маринованный лук, ароматные грибы, сливочные яйца, острая морковь и нежный сыр создают настоящую симфонию вкусов. Ни один мужчина не устоит! Название салата полностью оправдывается — настолько он вкусный, что вызывает слезы восторга!

Ранее стало известно, как приготовить салат из 3 ингредиентов с селедкой: под шубой, но без свеклы.

Дарья Иванова
Д. Иванова
