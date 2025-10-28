Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 05:46

Салат из 3 ингредиентов для всех любителей селедки: под шубой, но без свеклы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат из 3 ингредиентов, не считая майонеза, просто создан для всех любителей селедки. Готовим вкуснятину под шубой, но без свеклы! Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным решением для быстрого и вкусного угощения.

Вам понадобится: 2 филе слабосоленой селедки, 3 яйца, 100 г твердого сыра и майонез. Селедку мелко нарежьте кубиками, выложите первым слоем в салатник и равномерно промажьте майонезом. Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке — это будет второй слой, который также нужно промазать майонезом. Сверху обильно посыпьте тертым сыром (без майонеза). Дайте салату пропитаться 30–40 минут в холодильнике.

Вкус получается сбалансированным и насыщенным: нежная солоноватая селедка идеально гармонирует с нейтральным яичным слоем, а сырная шапка добавляет пикантности и завершает композицию. Этот салат особенно хорош с черным хлебом или в качестве закуски к картофелю.

Ранее стало известно, как приготовить морковь по-болгарски с горячим маринадом: можно закатать в банки на зиму.

Дарья Иванова
Д. Иванова
