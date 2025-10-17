Морковь по-болгарски с горячим маринадом: обалденные баночки на зиму без стерилизации

Морковь по-болгарски с горячим маринадом: обалденные баночки на зиму без стерилизации

Приготовьте невероятно вкусную и хрустящую маринованную морковь по-болгарски с горячим маринадом, которая станет идеальной закуской и дополнением к любым блюдам. Вкус получается сбалансированным — сладковатая морковь с ярким чесночным ароматом, пикантными нотками кориандра и освежающей зеленью петрушки.

Вам понадобится: 1 кг моркови, 3-4 зубчика чеснока, пучок петрушки, 1 ч. л. семян кориандра, 5–7 горошин черного перца. Для маринада: 500 мл воды, 100 мл 9% уксуса, 50 г сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл растительного масла. Морковь нарежьте тонкой соломкой или кружочками, чеснок — пластинами, петрушку измельчите. Сложите овощи в банки, пересыпая специями. Приготовьте маринад: доведите воду с солью и сахаром до кипения, добавьте масло и уксус, сразу залейте морковь. Банки закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Эта закуска особенно хороша к мясу, картофелю или как самостоятельное блюдо, а готовятся эти обалденные баночки на зиму просто и без стерилизации.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту, которая не прокиснет и будет хранится до весны.