Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон Воробьев: в парках Подмосковья 1 декабря 2025 года стартует зимний сезон

В парках Московской области 1 декабря 2025 года стартует зимний предновогодний сезон, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Территории украсят праздничным декором, а для посетителей откроют катки и прокат инвентаря.

Благодаря программе по развитию парков и работе дирекций эти места становятся крайне привлекательными, в том числе и для предпринимателей, что тоже не может не радовать, — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что зимой в парках проведут новогодние программы. Для жителей и гостей области подготовят ледовые шоу, хоккейные матчи и другие мероприятия.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области в 2025 году закупят еще 217 машин для уборки улиц от снега. По его словам, во время работ особое внимание уделят магистралям, подъездам к школам и поликлиникам, автобусным остановкам и тротуарам.