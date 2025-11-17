Доцент рассказал, как действовать при блокировке банковского перевода Доцент Щербаченко: при блокировке перевода надо выполнять все требования банка

При блокировке денежного перевода необходимо выполнять все требования банка, рассказал РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Он отметил, что связаться с финансовой организацией необходимо как можно скорее.

Прежде всего свяжитесь с банком: немедленно обратитесь в службу поддержки банка через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетите отделение, чтобы уточнить причину блокировки, — рассказал Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что банк может запросить подтверждение личности или другие документы. Он рекомендовал не спорить и предоставить их как можно скорее.

Ранее юрист Семен Николаев рассказал, что при блокировке банковского счета из-за подозрений в отмывании денег по 115-ФЗ самый простой способ получить доступ к средствам может привести к серьезным последствиям и новой блокировке. При попытке закрыть счет и перевести деньги в другой банк ставится «особая метка».