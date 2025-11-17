Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:36

Доцент рассказал, как действовать при блокировке банковского перевода

Доцент Щербаченко: при блокировке перевода надо выполнять все требования банка

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

При блокировке денежного перевода необходимо выполнять все требования банка, рассказал РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Он отметил, что связаться с финансовой организацией необходимо как можно скорее.

Прежде всего свяжитесь с банком: немедленно обратитесь в службу поддержки банка через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетите отделение, чтобы уточнить причину блокировки, — рассказал Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что банк может запросить подтверждение личности или другие документы. Он рекомендовал не спорить и предоставить их как можно скорее.

Ранее юрист Семен Николаев рассказал, что при блокировке банковского счета из-за подозрений в отмывании денег по 115-ФЗ самый простой способ получить доступ к средствам может привести к серьезным последствиям и новой блокировке. При попытке закрыть счет и перевести деньги в другой банк ставится «особая метка».

банки
переводы
документы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора
Стало известно, какой груз НАТО могли уничтожить ВС России в Одесском порту
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.