17 ноября 2025 в 10:51

Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете

Юрист Николаев: перевод денег с заблокированного счета ведет к новой блокировке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При блокировке банковского счета из-за подозрений в отмывании денег по 115-ФЗ самый простой способ получить доступ к средствам может привести к серьезным последствиям и новой блокировке, заявил NEWS.ru сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер «ЮРЛ Групп» Семен Николаев. При попытке закрыть счет и перевести деньги в другой банк ставится «особая метка», отметил он.

Формально вернуть деньги при блокировке по 115-ФЗ можно, закрыв заблокированный счет, написав заявление и указав реквизиты счета в другой кредитной организации, куда будут переведены средства. Но этот метод запускает «эффект домино». Когда ваши деньги придут на карту в другом банке, там будет отметка, что перевод осуществлен по закрытию счета. Это уже является признаком повышенного AML-риска (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию доходов. — NEWS.ru), и как следствие, ваш рейтинг в системах мониторинга нового банка также будет ухудшен, — предупредил Николаев.

По сути, проблема «последует за деньгами», и высока вероятность, что счет в новом банке также будет заблокирован в кратчайшие сроки, отметил эксперт. Вместо того чтобы переводить проблему из одного банка в другой, юрист порекомендовал идти «до победного» и добиваться полного снятия ограничений, наложенных банком по 115-ФЗ. Для этого необходимо запросить у банка обоснование блокировки, подготовить документы, опровергающие подозрения, и, если потребуется, обжаловать действия финансовой организации в суде.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что предоставление банку исчерпывающих пояснений и документов, подтверждающих происхождение денег, поможет россиянам при ошибочной блокировке карты. По его словам, в случае необоснованной заморозки счета первое и самое важное правило — сохранять спокойствие.

