Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:31

Медведев раскрыл, сколько будет продолжаться СВО

Медведев: СВО будет продолжаться, пока Россия не достигнет своих целей

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей, заявил на встрече с активистами «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР) зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Трансляция встречи доступна на странице движения во «ВКонтакте».

Специальная военная операция продолжается <…>. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей, — сообщил Медведев.

Перед этим зампред Совбеза РФ призвал членов движения активно включаться в процессы, связанные в том числе с выпуском боевых дронов. Медведев назвал Россию страной, которая производит лучшие беспилотники в мире, и отметил, что залогом обороноспособности и независимости государства является собственное производство оборудования и станков.

Перед этим Медведев констатировал, что правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем испугалась участия партии «Альтернатива для Германии» в международном конгрессе в Сочи. По его словам, давление на фракцию в ФРГ достигло такого уровня, что поездка в Москву для ее представителей стала невозможной.

Дмитрий Медведев
Совбез РФ
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.