Медведев раскрыл, сколько будет продолжаться СВО Медведев: СВО будет продолжаться, пока Россия не достигнет своих целей

Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей, заявил на встрече с активистами «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР) зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Трансляция встречи доступна на странице движения во «ВКонтакте».

Специальная военная операция продолжается <…>. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей, — сообщил Медведев.

Перед этим зампред Совбеза РФ призвал членов движения активно включаться в процессы, связанные в том числе с выпуском боевых дронов. Медведев назвал Россию страной, которая производит лучшие беспилотники в мире, и отметил, что залогом обороноспособности и независимости государства является собственное производство оборудования и станков.

Перед этим Медведев констатировал, что правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем испугалась участия партии «Альтернатива для Германии» в международном конгрессе в Сочи. По его словам, давление на фракцию в ФРГ достигло такого уровня, что поездка в Москву для ее представителей стала невозможной.