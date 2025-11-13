Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:58

Шойгу раскрыл цель своего визита в Оман

Шойгу: во время визита в Оман обсуждалось военно-техническое сотрудничество

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Александр Рюмин/POLL/РИА Новости

Во время визита российской межведомственной делегации в Оман обсуждалось военно-техническое сотрудничество между странами, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, также рассматривались вопросы взаимодействия в финансовой и банковской сферах, в области космоса и мирного атома, передает ТАСС.

Мы обсудили большой круг вопросов — и в финансовой сфере, в банковской сфере, в сфере космоса, мирного атома. Конечно, коснулись вопросов военного сотрудничества, — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу возглавил российскую делегацию в Омане. Во время визита планировались переговоры с руководством страны по вопросам двустороннего взаимодействия в сфере безопасности и стратегических проектов.

В минувшую среду, 12 ноября, в Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина с лидером Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Основной темой переговоров двух лидеров стало развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также Токаев отметил, что в ходе двухчасовой беседы с Путиным обсуждались вопросы международной повестки.

Россия
Совбез РФ
Сергей Шойгу
визиты
Оман
