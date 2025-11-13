Шойгу раскрыл цель своего визита в Оман Шойгу: во время визита в Оман обсуждалось военно-техническое сотрудничество

Во время визита российской межведомственной делегации в Оман обсуждалось военно-техническое сотрудничество между странами, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, также рассматривались вопросы взаимодействия в финансовой и банковской сферах, в области космоса и мирного атома, передает ТАСС.

Мы обсудили большой круг вопросов — и в финансовой сфере, в банковской сфере, в сфере космоса, мирного атома. Конечно, коснулись вопросов военного сотрудничества, — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу возглавил российскую делегацию в Омане. Во время визита планировались переговоры с руководством страны по вопросам двустороннего взаимодействия в сфере безопасности и стратегических проектов.

