17 ноября 2025 в 17:27

Поддельные лекарства стали причиной гибели 27 человек

В Нидерландах прокуратура расследует гибель 27 человек от поддельных лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прокуратура Нидерландов начала масштабное расследование обстоятельств 27 смертей, которые, предположительно, связаны с употреблением поддельных успокоительных и снотворных средств, пишет портал NU.nl. Предварительно известно, что медикаменты были реализованы через нелегальный интернет-магазин.

Владельцами площадки оказались двое жителей провинции Лимбург. Они не имели разрешения на торговлю, но продавали сильнодействующие рецептурные препараты, которые обладают высокой степенью привыкания и опасны для жизни при неправильной дозировке. По данным следствия, некоторые из погибших приобрели контрафакт всего за две недели до смерти.

Следователи не исключают, что с деятельностью магазина могут быть связаны еще 22 летальных исхода. Полиция также располагает сведениями о покупке препаратов несовершеннолетними, а часть продаваемых веществ недавно была внесена в список наркотических средств в Нидерландах.

Ранее 53-летняя сотрудница детского сада в США получила условный срок за то, что подмешивала детям снотворное в еду. Женщина признала свою вину. Судья округа Хиллсборо Эми Мессер назначила ей наказание сроком до семи лет.

