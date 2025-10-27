Поэтапный рецепт квашеной капусты с лучком — сочно и вкусно

Квашеная капуста с луком — не только вкусное, но и очень простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельную закуску. Делимся самым удачным рецептом луковой капусты.

Ингредиенты

Кочан капусты — 4 кг

Крупные луковицы — 4 шт.

Чеснок — 10 зубчиков

Соль — 1 чайная ложка

Растительное масло — 150 мл

Способ приготовления

Тщательно вымойте кочан и оставьте его высыхать. Удалите кочерыжку и нашинкуйте капусту тонкой длинной соломкой. Луковицу делим на четыре части и мелко нарезаем. Затем слегка обжариваем овощ. Обжаренный лук смешиваем с капустой. Сюда же добавляем измельченный чеснок и соль. После этого капусту следует тщательно утрамбовать, поместить под пресс и накрыть полотенцем. Блюдо будет кваситься при комнатной температуре трое суток. Ежедневно проверяйте капусту: прокалывайте ее вилкой или перемешивайте. Если этого не делать, квашеная капуста станет горькой.

Также предлагаем приготовить маринованные помидоры с базиликом.