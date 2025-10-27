Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 20:56

Поэтапный рецепт квашеной капусты с лучком — сочно и вкусно

Квашеная капуста с луком Квашеная капуста с луком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста с луком — не только вкусное, но и очень простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельную закуску. Делимся самым удачным рецептом луковой капусты.

Ингредиенты

  • Кочан капусты — 4 кг
  • Крупные луковицы — 4 шт.
  • Чеснок — 10 зубчиков
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Растительное масло — 150 мл

Способ приготовления

  1. Тщательно вымойте кочан и оставьте его высыхать. Удалите кочерыжку и нашинкуйте капусту тонкой длинной соломкой.
  2. Луковицу делим на четыре части и мелко нарезаем. Затем слегка обжариваем овощ. Обжаренный лук смешиваем с капустой. Сюда же добавляем измельченный чеснок и соль.
  3. После этого капусту следует тщательно утрамбовать, поместить под пресс и накрыть полотенцем. Блюдо будет кваситься при комнатной температуре трое суток. Ежедневно проверяйте капусту: прокалывайте ее вилкой или перемешивайте. Если этого не делать, квашеная капуста станет горькой.

Также предлагаем приготовить маринованные помидоры с базиликом.

закуски
капуста
квашеная капуста
лук
рецепт
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк
Захарова раскрыла главный секрет успеха объединения БРИКС
«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте
В Британии потребовали запретить два популярных в этой стране продукта
На Украине оказался поврежден важный объект энергетики
Мужчина три дня не расставался с найденным кладом
Госпитализация, болезнь дочери, слова о патриотизме: как живет актер Збруев
«Зона убийства»: на Западе заметили смену характера боевых действий в ДНР
Блогерша сожгла паспорт на камеру и получила реальный срок
Как запоминать информацию быстрее: эффективные методы мнемоники
Россиян предупредили, какими номерами пользуются телефонные мошенники
Глава «Ленкома» раскрыл главный страх Караченцова
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Квашеная капуста с клюквой на зиму: полезная и вкусная закуска
Квашеная капуста по-грузински: кавказский рецепт на зиму
Необычный рецепт квашеной капусты с яблоками и клюквой
Квашеная капуста по-сибирски — старинный рецепт с тмином и морковью
Поэтапный рецепт квашеной капусты с лучком — сочно и вкусно
Домашний клюквенный морс: рецепт — спасение от простуды
В Венгрии пообещали не допустить вступления Украины в одну организацию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.