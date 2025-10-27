Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:52

В Венгрии пообещали не допустить вступления Украины в одну организацию

Глава МИД Сийярто: при Орбане переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство Венгрии не допустит начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, переданным ТАСС, он сам и премьер страны Виктор Орбан против такого решения.

Вы можете быть уверены в том, что, пока я являюсь министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, вступление Украины в ЕС не начнется, — сказал глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что позиция правительства остается неизменной, несмотря на сильное давление со стороны других стран. Он заявил, что даже начало переговоров о вступлении Украины в ЕС представляет опасность для Европы, так как ее членство в Союзе, по его мнению, может привести к войне и финансовым потерям для европейцев. Министр также добавил, что присоединение Украины к Евросоюзу угрожает безопасности, экономике и рынку труда стран ЕС.

Ранее Орбан заявил, что государство не направит деньги и оружие украинской стороне. Премьер-министр подчеркнул, что республика не позволит странам Европейского союза втянуть себя в конфликт.

