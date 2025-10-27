Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:51

Обезумевший россиянин наказал сбившего его дочь курьера и попал на видео

Житель Краснодара избил сбившего его дочь курьера на мопеде и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре местный житель избил курьера, наехавшего на мопеде на его дочь, сообщил Telegram-канал «112». Девочка внезапно выбежала на дорогу на улице Генерала Трошева, но доставщик не успел затормозить.

После наезда на ребенка отец набросился на курьера и избил его. Ребенок не получил серьезных травм. Позже курьер обратился в полицию и подал заявление на нападавшего.

На кадрах видно, как мужчина пинал доставщика, затем несколько раз ударил кулаками — оба упали на землю. Затем отец вскочил и побежал к ребенку, а курьер, сняв шлем, рухнул на асфальт.

Ранее стало известно, что в Новосибирске курьер на электровелосипеде, сбивший пенсионерку на тротуаре, избежал наказания. Инцидент произошел еще в июне: доставщик наехал на женщину сзади. Она получила травмы лица и была госпитализирована. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что состава преступления нет.

В Нижнем Новгороде до этого россиянка на иномарке Haval не заметила курьера на скутере и переехала его. Остановилась женщина только в тот момент, когда и молодой человек, и транспортное средство были под днищем. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

курьер
дети
Краснодар
аварии
ДТП
избиения
