05 сентября 2025 в 13:51

Россиянка на внедорожнике переехала курьера

В Нижнем Новгороде Haval переехал курьера на скутере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде водитель иномарки не заметила курьера на скутере и переехала его, сообщил портал NN.RU. ДТП произошло вечером 4 сентября на улице Тимирязева. За рулем Haval была 56-летняя женщина. Выезжая со двора, она не увидела приближающегося справа на скутере курьера, сбила его, а затем переехала правым передним колесом.

Остановилась женщина только в тот момент, когда и молодой человек, и транспортное средство были под днищем. К пострадавшему сразу сбежались очевидцы. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Тем временем два человека пострадали при столкновении автомобиля каршеринга с двумя мотоциклами на юго-западе Москвы. Раненых доставили в больницы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку.

Нижний Новгород
происшествия
ДТП
курьеры
