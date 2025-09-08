Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:15

Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут

Следователи отказались возбуждать дело против сбившего пенсионерку курьера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Курьер на электровелосипеде, который сбил пенсионерку на тротуаре, не понесет никакого наказания, передает «КП-Новосибирск». Сам инцидент произошел еще в июне.

Сотрудник курьерской службы влетел в женщину со спины — в результате она получила травмы лица, пострадавшую госпитализировали. При этом правоохранители отказались возбуждать уголовное дело ввиду отсутствия преступления. Соответствующий документ выдали родственникам пенсионерки, добавили в издании.

Ранее в Нижнем Новгороде россиянка на иномарке Haval не заметила курьера на скутере и переехала его. Остановилась женщина только в тот момент, когда и молодой человек, и транспортное средство были под днищем. К пострадавшему сразу сбежались очевидцы, его госпитализировали с различными травмами.

Также в Новосибирске подростки избили 16-летнего курьера, предотвратившего кражу в магазине. Как сообщается, только благодаря вмешательству взрослых нападавшие убежали. Отмечается, что группа подростков, среди которых, возможно, были дети мигрантов, вовлекала несовершеннолетних в преступную деятельность — заставляла воровать и избивать людей.

Новосибирск
курьеры
пенсионерки
наказания
