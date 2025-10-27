Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:38

Военкор рассказал, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище

Поддубный: дамбу Белгородского водохранилища атаковали бойцы Мадьяра

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Дамбу Белгородского водохранилища атаковали бойцы командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (позывной Мадьяр), заявил корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, удары наносил 1-й отдельный центр СБС.

Боевики Мадьяра взяли на себя ответственность за террористические атаки на дамбу Белгородского водохранилища. Удары наносил 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем Украины, — написал Поддубный.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины наносят ракетные удары по дамбе Белгородского водохранилища с целью создания техногенной катастрофы. Источник в российских силовых ведомствах отметил, что эти действия предпринимаются противником для подтопления близлежащих населенных пунктов на Харьковском направлении.

До этого стало известно, что плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под угрозой затопления находились порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.

