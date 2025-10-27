Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:50

Камамбер с багетом и помидорами черри — идеальная закуска на вечер

Камамбер с помидорами в духовке с багетом, пошаговый рецепт с фото Камамбер с помидорами в духовке с багетом, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете рецепт изысканной закуски к вечернему киносеансу в кругу семьи? Камамбер с помидорами в духовке с багетом будет идеальным вариантом. Рассказываем, как приготовить!

Ингредиенты:

  • свежий французский багет — 1 шт;
  • сыр камамбер — 2 уп.;
  • масло оливковое нерафинированное — 6 ст. л.;
  • томаты черри — 300 г;
  • смесь сушеных прованских трав — 2 ч. л.;
  • свежий чеснок — 2 дольки;
  • соль, перец — по вкусу.

Снимите с сыра упаковку и сделайте на каждом круге несколько надрезов ножом так, чтобы образовалась сетка. Выложите каждую порцию сыра в небольшую форму для запекания или на огнеупорную тарелку. Чеснок мелко нашинкуйте, смешайте с прованскими травами, солью и перцем, разделите смесь на две части и выложите ее в середину каждого кружка сыра, прямо на надрезы. Помидоры проколите зубочисткой и разложите их вокруг сыра. Сбрызните все половиной объема оливкового масла и поставьте в разогретую духовку на 20 минут — сыр должен частично расплавиться, но не растечься.

Багет нарежьте ломтями и обжарьте на сковороде до румяной корочки, добавив остатки оливкового масла. Камамбер, приготовленный с помидорами в духовке, подают вместе с багетом на большом блюде. Кусочки багета обмакивают в расплавленный тягучий сыр и едят вместе с печеными помидорами черри.

Ранее мы поделились рецептом острой свеклы, запеченной в духовке.

