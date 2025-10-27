Военэксперт оценил вероятность новых атак на дамбу под Белгородом Военэксперт Селиванов: ДРГ могут готовить новые атаки на дамбу под Белгородом

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ могут готовить новые атаки на Белгородское водохранилище, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Селиванов. Он отметил, что во время предыдущего удара в районе гидроузла находились украинские диверсанты.

Фактором угрозы является активная разведывательно-диверсионная деятельность противника в районе белгородского гидроузла. Так, например, в ходе предыдущего удара был зафиксирован факт оперативной рекогносцировки хода атаки с противоположного берега с явной целью корректировки дальнейших ударов, — объяснил Селиванов.

При этом военэксперт исключил какие-либо катастрофические последствия для Белгородской области в случае новых атак украинской армии. Он подчеркнул, что подрыв дамбы не повлияет на водоснабжение административного центра и крупных предприятий региона.

Власти Белгородской области оценивают ситуацию вокруг водохранилища как достаточно серьезную, но контролируемую. Даже в случае продолжения ударов противника и полного разрушения плотины катастрофические последствия для региона исключаются. Водоснабжение столицы области и крупных промышленных объектов региона от водохранилища не зависит, — подытожил Селиванов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ упал на один метр. На объекте после повреждения плотины ввели режим чрезвычайной ситуации.