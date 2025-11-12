Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:45

В России ужесточат ответственность за диверсии

Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за вовлечение детей в диверсии

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за диверсии и вводящий ответственность за вовлечение детей в противоправную деятельность, сообщает ТАСС. После подписания президентом России документ вступит в силу.

Закон дополняет статью 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности) положением о наказании за вовлечение детей. За такое преступление предусмотрено либо пожизненное лишение свободы, либо тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет с возможным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее вице-спикер Ирина Яровая заявила, что депутаты Госдумы разработали законопроект о противодействии диверсиям, предлагающий, в частности, отменить сроки давности за подобные преступления. Это, по ее словам, обеспечит неотвратимость наказания за такие особо опасные деяния.

Позже секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что зарубежные спецслужбы пытаются проникать на важные российские объекты для совершения диверсий. По его словам, помимо терактов с использованием взрывчатки и дронов, угрозу представляют кибератаки на системы управления, а также попытки внедрения на государственные и промышленные объекты для хищения информации и технологических диверсий.

