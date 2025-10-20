Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:57

В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы

Яровая предложила отменить сроки давности за диверсии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы разработали законопроект о противодействии диверсиям, предлагающий, в частности, отменить сроки давности за подобные преступления, заявила вице-спикер Ирина Яровая. Это, по ее словам, обеспечит неотвратимость наказания за эти особо опасные деяния, передает ТАСС.

Отменяются сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности, что будет означать главное — неотвратимость наказания за такие опасные преступления, — сказала Яровая.

Она также рассказала, что депутаты хотят ввести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Речь идет, в том числе, о пожизненном лишении свободы.

До этого президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Детектив был арестован в сентябре на два месяца и сейчас находится в одном из СИЗО в Санкт-Петербурге. Следователи полагают, что Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за границу.

