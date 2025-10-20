Власти хотят ввести пожизненное наказание для одной категории преступников Госдума может ввести пожизненное наказание за вовлечение детей в диверсии

Депутаты Государственной думы планируют ввести ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, заявила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая. По ее словам, которые приводит ТАСС, соответствующий проект будет внесен сегодня, 20 октября.

Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — отметила она.

Ранее в Саратове было завершено расследование дела 16-летнего подростка, входившего в контакт с террористической организацией и передававшего ей данные, угрожающие нацбезопасности России. Он связывался с запрещенной организацией через мессенджер. Преступление выявлено ФСБ. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы и штраф.

Также двоих жителей Новосибирска заподозрили в совершении диверсии на железной дороге. Они подожгли релейный шкаф в Ленинском районе, пытаясь подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Спустя два дня оба диверсанта были задержаны, суд заключил их под стражу до 8 ноября.