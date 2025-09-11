Двое диверсантов из Новосибирска попались на поджоге релейного шкафа

Двое жителей Новосибирска подозреваются в совершении диверсии на железной дороге, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Установлено, что они совершили поджог релейного шкафа в Ленинском районе в попытке подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

6-7 сентября 2025 года Гоголев и Овчинников, действуя группой лиц по предварительному сговору в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершили поджог релейного шкафа, расположенного на территории Ленинского района г. Новосибирска, — говорится в публикации.

Спустя два дня оба диверсанта были задержаны. Позднее Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил их под стражу до 8 ноября.

Ранее в Крыму был задержан гражданин России, собиравший сведения о военных объектах и расположении средств противовоздушной обороны. Мужчину 1981 года рождения завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.