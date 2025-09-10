Госизменник попался на сборе данных о военных объектах Крыма для Киева

Госизменник попался на сборе данных о военных объектах Крыма для Киева В Крыму задержали собиравшего данные о военных объектах агента ГУР МО Украины

Гражданин России, собиравший сведения о военных объектах и расположении средств противовоздушной обороны, задержан в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Там уточнили, что мужчину 1981 года рождения завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Его заподозрили в государственной измене, передает ТАСС.

На территории Республики Крым задержан гражданин России 1981 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены. Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении, — говорится в сообщении.

Уточняется, что россиянин передавал украинской стороне материалы, включая файлы с координатами военных объектов, через мессенджер WhatsApp. При этом в дальнейшем противник может использовать полученные сведения для диверсий на территории России и ракетно-артиллерийских ударов.

Ранее в Ижевске был задержан агент военной разведки Украины, планировавший покушение на ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Он должен был подорвать самодельное взрывное устройство. В Сети также появилась кадры задержания агента разведки Украины.