Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России

Агент военной разведки Украины, планировавший покушение на ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, задержан в Ижевске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Выяснилось, что мужчину завербовали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он должен был подорвать самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.

Злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса, — говорится в сообщении.

Силовики изъяли у задержанного средства связи. В них они обнаружили переписку мужчины с куратором, которая и подтвердила подготовку теракта. Агент также получил инструкции по изготовлению бомбы и ядовитых веществ.

Ранее в Архангельской области двое подростков были арестованы по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. Они подожгли релейные шкафы, действуя по указке представителя украинских спецслужб, пообещавшего им вознаграждение.