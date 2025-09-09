Двоих подростков арестовали по подозрению в поджоге релейных шкафов В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в диверсии подростков

Двое подростков из Архангельской области были арестованы по подозрению в совершении диверсии на железной дороге, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По данным ведомства, они подожгли релейные шкафы на станции Коноша-1. Несовершеннолетние действовали по указке представителя украинских спецслужб, пообещавшего им вознаграждение.

Расследуется уголовное дело по обвинению двух подростков в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)... По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в ведомстве.

Представители СК РФ призвали молодых людей соблюдать осторожность при общении в мессенджерах. Они предупредили, что незнакомцы могут вовлечь подростков в противоправные деяния, в том числе в преступления против транспортной инфраструктуры.

Ранее в Краснодаре несовершеннолетнего задержали по подозрению в совершении теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.