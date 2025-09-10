Опубликованы кадры задержания агента разведки Украины в Ижевске

Появилась кадры задержания агента разведки Украины планировавшего убить одного из ведущих сотрудников российского предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ижевске, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Операцию проводили сотрудники ФСБ.

Судя по оперативной съемке, мужчину доставили на допрос, на котором он признался в содеянном. По словам задержанного, те, кто с ним связались, занимались шантажом и предлагали «отработать» долг.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, который вступил в ряды запрещенной в России украинской террористической организации. Задержанный провел детальную разведку нескольких потенциальных целей для диверсионно-террористических актов. Среди обследованных объектов оказались административные здания силовых ведомств и элементы транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь.

До этого Федеральная служба безопасности России при содействии Росгвардии задержала в Воронеже гражданина РФ по подозрению в государственной измене. Мужчина самостоятельно вышел через Telegram на связь с представителями иностранных спецслужб с намерением оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям.