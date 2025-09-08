Мигранта задержали за подготовку теракта В Ставропольском крае ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, который вступил в ряды запрещенной на территории России украинской террористической организации. По данным ЦОС, задержанный провел детальную разведку нескольких объектов, которые могли стать целями для диверсионно-террористических актов, передает ТАСС. Среди них оказались административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура в городах Ессентуки и Ставрополь.

Подозреваемый приобрел все необходимые компоненты для создания самодельных взрывных устройств и спрятал их в тайнике. Он планировал использовать свои знания и навыки, полученные во время службы в спецподразделениях Вооруженных сил Азербайджана, для сборки нескольких взрывных устройств.

В ходе следственных мероприятий у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, которые содержали доказательства его противоправной деятельности в интересах террористической организации. Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю инициировал уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ, касающихся приготовления к террористическому акту.

Ранее сотрудники спецслужб задержали агента СБУ в Херсонской области. В ФСБ сообщили, что мужчина собирал сведения о дислокации подразделений ВС России.