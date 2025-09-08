Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 10:35

Мигранта задержали за подготовку теракта

В Ставропольском крае ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, который вступил в ряды запрещенной на территории России украинской террористической организации. По данным ЦОС, задержанный провел детальную разведку нескольких объектов, которые могли стать целями для диверсионно-террористических актов, передает ТАСС. Среди них оказались административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура в городах Ессентуки и Ставрополь.

Подозреваемый приобрел все необходимые компоненты для создания самодельных взрывных устройств и спрятал их в тайнике. Он планировал использовать свои знания и навыки, полученные во время службы в спецподразделениях Вооруженных сил Азербайджана, для сборки нескольких взрывных устройств.

В ходе следственных мероприятий у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, которые содержали доказательства его противоправной деятельности в интересах террористической организации. Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю инициировал уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ, касающихся приготовления к террористическому акту.

Ранее сотрудники спецслужб задержали агента СБУ в Херсонской области. В ФСБ сообщили, что мужчина собирал сведения о дислокации подразделений ВС России.

Россия
Ставропольский край
задержания
теракты
Украина
ФСБ
спецслужбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.