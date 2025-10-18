Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 09:36

Главу объединения частных детективов арестовали за госизмену

Глава объединения частных детективов Матушкин стал фигурантом дела о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, сообщили РБК три источника в правоохранительных органах. Детектив был арестован в сентябре на два месяца и сейчас находится в одном из СИЗО в Санкт-Петербурге.

Следователи полагают, что Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за границу. Детектива подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и содействии в реализации ее задач в России. Источник газеты утверждает, что подозреваемый контактировал с представителями стран Балтии. Статья 275 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а подобные дела традиционно рассматриваются судами в закрытом режиме.

О задержании главы ассоциации известно и представителям детективного сообщества. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил журналистам, что вместе с Матушкиным по делу проходили еще двое детективов, одного из них уже отпустили. Локтионов утверждает, что в ассоциацию мог вступить «любой желающий, кто платит взносы», и среди них были иностранные детективы.

Ранее суд приговорил жителя Ростовской области Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге, по которой должен был пройти состав с военной техникой. Мужчина планировал поджечь релейный шкаф.

СИЗО
аресты
детективы
Санкт-Петербург
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадский теннисист поругался с фанатом на русском языке
Теплый осенний салат из тыквы с руколой и фетой: очень интересный вкус
Рабство, подземелье, НЛО: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Спасатели приняли новое решение по пропавшей семье Усольцевых
«Информация о последствиях уточняется»: в приграничном регионе сбили БПЛА
«Герани» сожгли офицеров СБУ под Сумами: удары по Украине 18 октября
Сухоруков вышел на связь после слухов о подозрении на онкологию
Стало известно о ликвидации бросившей сына «валькирии Зеленского»
Россиянам разъяснили написание одного слова в институте Пушкина
Полиция нашла мать выброшенной на мусорку трехмесячной девочки
Бесправник на иномарке переехал лежавшего на дороге пешехода
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 октября: где сбои в РФ
Раскрыт способ облегчить детям бойцов СВО подготовку к ЕГЭ
Москву завалит снегом по колено? Погода в столице в субботу, 18 октября
Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном
Глава Башкирии опроверг слухи о причинах взрыва на заводе «Авангард»
Протоиерей назвал самый страшный грех современности
Астрономы предупредили о наступлении магнитных бурь
Названы самые смешные названия деревень России
Британский премьер провел переговоры с Зеленским и лидерами ЕС
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Общество

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.