Главу объединения частных детективов арестовали за госизмену

Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, сообщили РБК три источника в правоохранительных органах. Детектив был арестован в сентябре на два месяца и сейчас находится в одном из СИЗО в Санкт-Петербурге.

Следователи полагают, что Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за границу. Детектива подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и содействии в реализации ее задач в России. Источник газеты утверждает, что подозреваемый контактировал с представителями стран Балтии. Статья 275 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а подобные дела традиционно рассматриваются судами в закрытом режиме.

О задержании главы ассоциации известно и представителям детективного сообщества. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил журналистам, что вместе с Матушкиным по делу проходили еще двое детективов, одного из них уже отпустили. Локтионов утверждает, что в ассоциацию мог вступить «любой желающий, кто платит взносы», и среди них были иностранные детективы.

Ранее суд приговорил жителя Ростовской области Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге, по которой должен был пройти состав с военной техникой. Мужчина планировал поджечь релейный шкаф.