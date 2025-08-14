Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске Fox News: Трамп на 75% верит в успех встречи с Путиным на Аляске

Вероятность успеха предстоящей на Аляске встречи с российским лидером Владимиром Путиным составляет 75%, заявил в интервью радиостанции Fox News Radio президент США Дональд Трамп. В частности, у хозяина Белого дома спросили, каковы шансы, что по итогам переговоров с коллегой он придет к выводу, что они того не стоили. Трамп ответил, что вероятность осуществления такого сценария равна 25%.

Это похоже на шахматную партию. Эта встреча служит подготовкой ко второй встрече. Но есть 25-процентная вероятность того, что эта встреча не принесет успеха, — подчеркнул Трамп.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не следует забегать вперед и предсказывать итоги саммита президентов РФ и США на Аляске, который пройдет 15 августа. По словам представителя Кремля, это было бы ошибкой.

До этого западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. По словам источников, близких к ситуации, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.