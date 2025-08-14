Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:05

Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске

Fox News: Трамп на 75% верит в успех встречи с Путиным на Аляске

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятность успеха предстоящей на Аляске встречи с российским лидером Владимиром Путиным составляет 75%, заявил в интервью радиостанции Fox News Radio президент США Дональд Трамп. В частности, у хозяина Белого дома спросили, каковы шансы, что по итогам переговоров с коллегой он придет к выводу, что они того не стоили. Трамп ответил, что вероятность осуществления такого сценария равна 25%.

Это похоже на шахматную партию. Эта встреча служит подготовкой ко второй встрече. Но есть 25-процентная вероятность того, что эта встреча не принесет успеха, — подчеркнул Трамп.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не следует забегать вперед и предсказывать итоги саммита президентов РФ и США на Аляске, который пройдет 15 августа. По словам представителя Кремля, это было бы ошибкой.

До этого западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. По словам источников, близких к ситуации, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.