Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:26

Песков предостерег от одной ошибки в вопросе саммита на Аляске

Песков призвал не забегать вперед в предсказаниях итогов встречи Путина и Трампа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Не следует забегать вперед и предсказывать итоги саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который пройдет 15 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это было бы ошибкой, передает ТАСС.

Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки. При этом он подчеркнул, что для этого саммита были соблюдены все параметры.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на саммите на Аляске, кроме Дмитриева, войдут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что сам также примет участие в переговорах.

Прежде американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о своем нежелании присутствовать на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как сообщил политик, он боится своего статуса в РФ — Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.