Песков предостерег от одной ошибки в вопросе саммита на Аляске Песков призвал не забегать вперед в предсказаниях итогов встречи Путина и Трампа

Не следует забегать вперед и предсказывать итоги саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который пройдет 15 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это было бы ошибкой, передает ТАСС.

Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки. При этом он подчеркнул, что для этого саммита были соблюдены все параметры.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на саммите на Аляске, кроме Дмитриева, войдут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что сам также примет участие в переговорах.

Прежде американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о своем нежелании присутствовать на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как сообщил политик, он боится своего статуса в РФ — Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.