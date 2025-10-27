Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:06

В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа

Sohu: предупреждение Путина об ударах Tomahawk оказало влияние на Трампа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Предупреждение президента России Владимира Путина о недопустимости ударов по территории РФ американскими ракетами Tomahawk оказало влияние на позицию главы Белого дома Дональда Трампа, говорится в материале Sohu. Речь идет о словах российского лидера, который 23 октября сказал о решительном ответе в случае применения таких ракет. Также отмечается, что в телефонном разговоре с американским коллегой Путин указывал на негативные последствия для двусторонних отношений в случае передачи этого оружия Киеву.

Автор материала констатирует, что заявления российского лидера достигли желаемого эффекта. Хотя Трамп отменил встречу с Путиным и ввел новые санкции, он перестал публично обсуждать возможные поставки ракет Украине. Когда в медиа появилась информация о снятии ограничений на использование украинской стороной дальнобойного вооружения, Трамп лично опроверг эти сведения, назвав их недостоверными.

Ранее президент России подписал федеральный закон о прекращении действия межправительственного соглашения с Соединенными Штатами. Данный документ регламентирует процедуру утилизации оружейного плутония, который более не используется в оборонных целях.

До этого СМИ писали, что Владимир Путин направил Западу «резкий сигнал», объявив об успешном проведении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Аналитики отметили, что данный вид вооружения использует ядерный энергоисточник и обладает способностью к значительно более продолжительному полету по сравнению с другими типами ракет.

Владимир Путин
Китай
США
Дональд Трамп
Tomahawk
