27 октября 2025 в 14:04

Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере

Путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия межправительственного соглашения с Соединенными Штатами. Документ касается процедуры утилизации оружейного плутония, который более не применяется в оборонных целях. Федеральный закон опубликован на официальном портале правовых актов.

Данное соглашение было первоначально заключено между сторонами в 2000 году, а его ратификация состоялась спустя 11 лет. Согласно положениям договора, каждая из стран должна была обеспечить утилизацию 34 тонн плутония, признанного избыточным для военных нужд.

Помимо основного документа, денонсации подлежат все дополнительные протоколы, регулирующие финансовые аспекты и вопросы гражданской ответственности. Эти приложения также определяли порядок утилизации материала через облучение в ядерных реакторах.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Соединенных Штатов предложило национальным энергетическим компаниям рассмотреть возможность применения оружейного плутония в гражданских целях. Извлеченный материал будет подвергнут процессу переработки с целью получения ядерного топлива для современных реакторных установок.

