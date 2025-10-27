Завелся маньяк? В месте пропажи Усольцевых загадочно исчезли двое мужчин

Семья Усольцевых — не единственные, кто пропал в Партизанском районе Красноярского края. 18 октября 2025 года в этой местности исчез рыбак. Шесть лет назад пропал еще один мужчина. Что с ними случилось, может ли в этих местах орудовать серийный убийца — в материале NEWS.ru.

Как двое мужчин бесследно исчезли в том же районе, где пропали Усольцевы

Станислав вышел на станции Кой в Партизанском районе 18 октября. 54-летний мужчина взял с собой лодку и продукты. Он планировал вернуться на следующей день, однако вскоре перестал выходить на связь. Близкие обратились в экстренные службы.

Спасатели обследовали 15 км в районе реки Маны и обнаружили лодку рыбака на берегу. Других зацепок, которые могли бы прояснить ситуацию, у следователей пока нет. Как утверждается, мужчина бесследно исчез примерно в 10 км от места пропажи Усольцевых.

«Заколдованное место», «новый Бермудский треугольник под Красноярском», — так комментируют новости пользователи Сети.

29 августа 2019 года в том же месте пропал 67-летний Владимир Шатыгин. Он ушел за ягодами и не вернулся. Спасатели вели поиски два месяца, но не нашли никаких следов. Некоторые пользователи Сети предполагают, что в Красноярском крае орудует серийный убийца, который причастен к исчезновению Усольцевых и двух мужчин.

Может ли в Красноярском крае орудовать маньяк

Версия о том, что в Партизанском районе орудует серийный убийца, хоть и звучит как конспирологическая теория, но имеет право на существование, заявил в беседе с NEWS.ru бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.

«В любой местности может орудовать маньяк. Он может быть активным, замкнутым или вовсе залечь на дно. Следствие разберется», — сказал адвокат.

Психиатр Василий Шуров считает версию о маньяке крайне маловероятной. Он сообщил NEWS.ru, что охотник на людей, проживающий в определенной локации, может существовать лишь в теории.

«Как правило, у маньяков есть периоды охлаждения. Тем не менее ждать шесть лет до следующего преступления — это очень нетипичная история. Несчастные случаи и животные — гораздо более распространенные причины смерти», — сказал он.

Шуров также заявил, что версия о серийном убийце появилась исключительно из-за популярности таких антигероев в массовой культуре, а не из-за объективных данных.

Что известно о поисках Усольцевых в сибирской тайге

Активная фаза поисков Усольцевых завершилась 12 октября. Тогда спецслужбы распустили оперативный штаб и волонтеров. Затем спасательные службы исследовали еще шесть квадратных километров тайги. Уточняется, что поиски пока не дали никаких результатов, они будут продолжены.

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, если через полгода Усольцевых не найдут, то их могут официально признать погибшими. Он уточнил, что официальной датой смерти считается день вступления в силу судебного решения. Однако суд может установить и предполагаемую дату гибели.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал поход семьи Усольцевых в горы безнравственной выходкой. Парламентарий отметил, что сейчас государству есть кому помогать и кого искать. Особенно это касается людей, оказавшихся в зоне боевых действий на Украине.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Какие выдвигались версии пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском

Ранее эксперты выдвигали другие версии пропажи Усольцевых. Например, сибирский блогер Александр Андрюшенков провел независимое расследование и пришел к выводу, что семья могла сбежать за границу. Он предположил, что иностранцам помогли организовать исчезновение.

Блогер также отметил, что Усольцевы могли пересечь границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах от места исчезновения. Однако Следственный комитет опроверг версию о подготовке побега семьи. Сотрудники ведомства не обнаружили каких-либо свидетельств того, что туристы намеревались скрыться за рубежом.

В СК также выдвигали версии о нападении на Усольцевых диких животных, а также о несчастном случае.

Некоторые эксперты предположили, что исчезновение семьи связано с мистикой. Например, криминалист Михаил Игнатов заявил, что они могли стать жертвами религиозных фанатиков.

Багатурия предположил, что члены семьи скрылись и изменили внешность. Он отметил, что в таком случае Усольцевы пропали сознательно. Адвокат Даниил Лунев подчеркнул, что туристов могли похитить из-за крупного долга. По его словам, также есть небольшая вероятность того, что семью продали на органы или отправили в работный дом.

Криптозоолог, кандидат биологических наук, эксперт по паранормальным явлениям Андрей Строганов предположил в беседе с NEWS.ru, что Усольцевы попали в параллельный мир. По его мнению, стоит проверить, нет ли на маршруте, по которому шла семья, аномальных зон.

Уфолог Александр Петухов отметил, что семью могло похитить НЛО. По его мнению, инопланетяне замаскировались под линзовидные или облака-торпеды, которые часами могу зависать на одном месте, добавил он.

Как пропали Усольцевы в сибирской тайге

64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли в местности Минская петля во время турпохода. Семья собиралась пройти по маршруту в сторону горы Буратинки. Вскоре связь с семьей стала недоступна.

Первоначально на поиски Усольцевых вышли 100 человек. Затем число участников спасательной операции превысило 1400. Среди них были сотрудники служб, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

