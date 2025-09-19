Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:41

Опоили и похитили? Загадочное исчезновение россиянки в Бангкоке: детали

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянка пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Какие детали об этом известны, где ее видели в последний раз, что она делала в Бангкоке, что будет с ее малолетней дочкой?

Что известно о загадочном исчезновении россиянки Владыко в Бангкоке

31-летняя Эрика Владыко пропала в Бангкоке шесть дней назад, пишут СМИ и Telegram-каналы. Последний раз ее видели в криминальном районе города с множеством арабских баров и ночных клубов. Она стала уже третьей девушкой из России, которая исчезла в этой локации.

По словам подруги семьи Эрики, девушка переехала в Азию и жила на острове Самуи. По неизвестным причинам она приехала в Бангкок, оставила маленькую дочь одну в отеле, вызвала такси с чужого телефона, хотя собственный смартфон взяла с собой.

Кроме того, в последние месяцы россиянка активно искала няню в Бангкоке, на Пхукете и Бали. Со слов знакомых, Эрика имеет приличную работу риелтора, но любит «потусоваться», поэтому ей нужны были услуги сиделки.

Как утверждают некоторые источники, девушку могли опоить и похитить. В арабском квартале, откуда она исчезла, процветают преступность, торговля наркотиками и проституция. На улице Сукхумвит открыто продают вещества и предлагают секс-услуги. Там часто пропадают туристки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Бангкок ее забрал», — предположил один из комментаторов в Сети.

Что будет с ребенком россиянки

Четырехлетнюю дочь Эрики обнаружили утром после исчезновения матери. Сотрудники гостиницы передали девочку местным органам опеки, которые определили ребенка в детдом.

За девочкой присматривала русскоязычная знакомая, которая взаимодействует с полицией и консульством. Сейчас родители Эрики уже забрали внучку, прилетев из России.

«С дочкой все хорошо, я с ней разговариваю каждый день. В ближайшее время она будет дома», — заявил бывший муж Эрики Денис Владыко.

Мужчина отметил, что не знал как о самой поездке экс-супруги в Таиланд, так и о ее целях.

Что еще известно о пропавшей россиянке

Эрика перебралась с дочерью в Таиланд из Приморского края несколько лет назад. Во Владивостоке у нее остались бывший муж, мама, брат, сестры и другие родственники, пишут СМИ. Чем она занималась до переезда, точно неизвестно, но в ноябре 2023 года на ее имя зарегистрировали ИП с основным видом деятельности — аренда и управление недвижимостью. Также известно, что девушка окончила Российский университет дружбы народов и сменила имя: раньше она была Екатериной.

На острове Самуи, как утверждается, у Эрики был собственный дом. В соцсетях она часто публиковала снимки с фотосессий, делилась кадрами из поездок в разные страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Индонезию, Китай.

Иногда девушка писала о жизненных трудностях, говоря о боли, разочаровании, предательстве и других негативных эмоциях. Иногда она выражала свои мысли в стихах. Наиболее часто подобные публикации стали появляться весной 2025 года, обратили внимание СМИ.

Журналисты выяснили, что конфликтов, проблем или долгов у Эрики не было, однако, по словам одной из подруг, в последнее время девушка странно себя вела.

