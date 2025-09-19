Сайт Пулково взломали: задержки и отмены рейсов, атака БПЛА 19 сентября

Хакеры взломали сайт одного из крупнейших аэропортов России. Что известно, подробности, была ли атака БПЛА на Пулково и Санкт-Петербург 19 сентября?

Когда взломали сайт Пулково, что известно

Утром 19 сентября пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о взломе. Вместо обычного сайта открывалась страница с уведомлением о технических работах.

«Уважаемые пассажиры! Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта. Аэропорт Пулково работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме», — сообщил Telegram-канал аэропорта в 11 часов утра.

На сайте Пулково была сделана переадресация: по запросу отображается онлайн-табло «Яндекса» с таблицей вылетов. О задержках не сообщается.

В прошлый раз хакеры атаковали российскую авиацию через Сеть 28 июля: целью взлома стали системы компании «Аэрофлот», что привело к отмене десятков рейсов внутри России и за рубеж и очередям в аэропортах. Ответственность взяли на себя хакеры из группировки Silent Crow вместе с сообществом «Киберпартизаны BY» (группа белорусских хакеров, действует за пределами страны). В Роскомнадзоре заявили, что утечки персональных данных не было. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, до 7 лет лишения свободы).

Подробностей о новой хакерской атаке пока нет.

«Первые данные говорят о том, что хакерская атака велась из-за границы. Предварительно, с Украины», — пишет Telegram-канал SHOT.

Были ли атаки БПЛА на Пулково в ночь на 19 сентября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 сентября над территорией России были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА самолетного типа — все над Крымом.

Росавиация минувшей ночью не сообщала о закрытии каких-либо аэропортов из-за введения плана «Ковер».

При этом утром из Пулково в Краснодар отправился первый за три года рейс из Петербурга. Перелет выполнил «Аэрофлот».

