23 октября 2025 в 10:41

Юрист рассказал, понесут ли знаменитости наказание за взломанные аккаунты

Юрист Капштык: звезды должны своевременно заявить о взломе аккаунта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знаменитости не понесут наказания за действия на взломанных аккаунтах, если они своевременно заявили о произошедшем, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. От лица звезд злоумышленники публикуют розыгрыши и сборы средств, за счет которых выманивают деньги у подписчиков.

Если он не заявил, но были какие-то действия, необходимо доказать, что в это время он находился в другом месте, что вход осуществлялся с другого IP-адреса, и он этого не делал. Будет рассматриваться вопрос, куда переводились деньги, принадлежит ли ему этот счет, и банк подтвердит, вероятнее всего, что такого счета у владельца нет, — рассказал Капштык.

Юрист отметил, что мошенники часто используют оплату по QR-коду. Он посоветовал отклонить оплату и попробовать снова спустя час — скорее всего, ссылка окажется недействительной.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что квалифицированное обращение в правоохранительные органы с детальным описанием попыток перевода денег мошенникам поможет привлечь к ответственности нарушителей. Он подчеркнул, что обычно полиция отказывается возбуждать уголовное дело в случаях кибермошенничества без материального ущерба.

взлом
мошенники
знаменитости
юристы
