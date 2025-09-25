Мошенники придумали хитрый способ обмана через почту

Мошенники массово рассылают фальшивые оповещения о взломе электронных почт, заявили в Telegram-канале УБК МВД России. Уточняется, что письма стилизованы под официальные уведомления от службы поддержки Mail.

Имя отправителя выглядит убедительно — Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес. Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля. Если заполнить ее, все данные для авторизации окажутся у преступника. А с почтой часто связаны другие значимые сервисы, — сказано в публикации.

Чтобы обезопасить себя, необходимо всегда проверять адрес сайта вверху браузера и смотреть полный e-mail отправителя через опцию «Подробности», добавили в ведомстве. Настоящие письма от банков и госорганов приходят только с их официальных доменов, которые совпадают с названием организации.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться старшими по дому и узнавать у россиян личные данные. Для обмана они используют звонки и сообщения в мессенджерах. Эксперты советуют не передавать персональные данные неизвестным и с осторожностью общаться с незнакомцами.