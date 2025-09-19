Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:39

Эрика Владыко стала третьей россиянкой, исчезнувшей на улице вечеринок

Mash: пропавшую в Бангкоке россиянку могли похитить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропавшую неделю назад в Бангкоке 34-летнюю россиянку Эрику Владыко могли опоить и похитить, сообщает Mash. По данным источника, женщина является третьей россиянкой, которая пропала в районе с барами и ночными клубами.

Mash пишет, что в арабском квартале Сукхумвит Сой 11 процветает преступность. Именно там Эрику видели в последний раз в ночь на 13 сентября. Канал утверждает, что четырехлетнюю дочку женщины сегодня должна забрать бабушка — ребенок уже неделю находится в детском доме.

Ранее подруга россиянки рассказала, что Владыко накануне выходила в социальную сеть. По ее словам, 18 сентября аккаунт пропавшей был в статусе онлайн. Она также указала, что таксист, подвозивший россиянку до квартала, сообщил, что в машине она была одна.

Ранее стало известно, что разлагающиеся останки, которые нашли в автомобиле Tesla известного американского рэпера D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк), опознали как тело пропавшей полтора года назад школьницы, сообщает онлайн-таблоид TMZ. По его данным, 15-летнюю Селесту из Лос-Анджелеса опознала ее мать.

