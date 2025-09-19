Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:42

Подруга пропавшей в Таиланде россиянки указала на одну странную деталь

Пропавшая в Бангкоке россиянка выходила в соцсеть спустя пять дней после пропажи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропавшая в Бангкоке 34-летняя россиянка Эрика Владыко накануне выходила в социальную сеть, рассказала KP.RU ее подруга. По ее словам, 18 сентября аккаунт пропавшей был в статусе онлайн. При этом сама она бесследно исчезла в ночь с 12 на 13 сентября.

Она также указала, что таксист, подвозивший россиянку, сообщил, что в машине она была одна. Женщина, оставив свою маленькую дочь в отеле, села в такси и доехала до ночного клуба. После ее никто не видел. Ребенок в настоящее время находится в детском доме. Скоро в Таиланд должны прилететь родители Эрики. Они заберут внучку и напишут заявление в полицию.

Мы сейчас не можем ничего сообщить. Мы занимаемся вопросом поисков Эрики, — сообщила мама пропавшей.

Тем временем стало известно, что пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли живой. Ребенка обнаружили полицейские, она нашлась в торгово-развлекательном центре Veer Mall. Предварительно, криминальных действий в отношении нее не совершалось.

