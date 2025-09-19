Раскрыта судьба пропавшей в Екатеринбурге 12-летней школьницы

Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли живой, рассказали KP.RU в пресс-службе УМВД по уральской столице. Ребенка обнаружили полицейские, она нашлась в торгово-развлекательном центре Veer Mall.

По информации правоохранительных органов, с ребенком все в порядке. Предварительно, криминальных действий в отношении нее не совершалось, но почему она не вернулась и где ночевала, будут выяснять сотрудники подразделения по работе с несовершеннолетними.

Напомним, об исчезновении 12-летней школьницы стало известно 18 сентября. Девочка пошла гулять с подругами в парке Победы и пропала. На ее поиски были отправлены полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

