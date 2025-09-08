Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 20:50

Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте

Пропавшего в лесу под Петербургом пенсионера нашли живым через 16 дней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пенсионера Александра Шаврова, пропавшего в лесах Бокситогорского района 24 августа, обнаружили живым спустя 16 дней поисков, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 68-летний мужчина все это время скрывался в охотничьем домике в глухой болотистой местности, где даже отметил свой день рождения.

Масштабные поиски с участием отрядов «Лиза Алерт», «Отклик», «Экстремум» и спасателей ПСО «Новая Ладога» не приносили результата более двух недель. Найти пенсионера удалось лишь 8 сентября, когда охотники обнаружили его в заброшенном домике вдали от населенных пунктов.

Местный житель с помощью охотников на болотоходе эвакуировал Шаврова из леса и передал родственникам. Состояние мужчины после пережитых испытаний оценивается как удовлетворительное.

Ранее в США суд вынес приговор мужчине, который инсценировал свою смерть. 45-летний Райан Боргвардт из Висконсина признан виновным в создании препятствий для работы полиции. Ему назначено наказание в виде 89 дней тюремного заключения — столько же дней он числился пропавшим.

Лиза Алерт
поиски
люди
пропавшие
