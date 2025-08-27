День знаний — 2025
Мужчина инсценировал свою смерть и угодил в тюрьму

Американца приговорили к 89 дням тюрьмы за инсценировку смерти

В Соединенных Штатах суд вынес приговор мужчине, который организовал инсценировку собственной гибели и покинул страну, передает ABC со ссылкой на правоохранителей. Его приговорили к 89 дням тюремного заключения — столько же дней он числился пропавшим без вести.

45-летний Райан Боргвардт из Висконсина признан виновным в препятствовании работе полицейских. По информации властей, он разыграл затопление своей лодки и собственную смерть на озере. Мужчина отправил жене сообщение о том, что направляется к берегу, после чего исчез.

Перед этим Боргвардт стер историю браузера на своих устройствах. Тем не менее правоохранительные органы смогли установить, что он интересовался вопросами перевода средств в зарубежные банки, получения нового паспорта и оформления страховки.

В октябре 2024 года сотрудники правоохранительных органов установили, что Боргвардт пересек границу между США и Канадой, после чего направился в Париж, а затем в Грузию. Он вел переписку с женщиной, проживающей в Узбекистане, однако подробности их общения не разглашаются.

Позже полицейским удалось выйти на пропавшего, после чего мужчину арестовали и предъявили обвинения.

