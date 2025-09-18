Найденный в машине рэпера труп опознали как пропавшую школьницу TMZ: найденное в Tesla исполнителя D4vd тело опознали как пропавшую школьницу

Разлагающиеся останки, которые нашли в автомобиле Tesla известного американского рэпера D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк), опознали как тело пропавшей полтора года назад школьницы, сообщает онлайн-таблоид TMZ. По его данным, 15-летнюю Селесту из Лос-Анджелеса опознала ее мать.

Власти опознали тело, найденное в машине, как Селесту Ривас, пропавшую без вести в Лейк-Элсиноре, штат Калифорния, в апреле 2024 года. <…> По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Селесте было 15 лет, — говорится в материале.

Издание отмечает, что мать опознала дочь по описанию полиции, которое включало татуировку на пальце с надписью «Тсс…». По словам женщины, у ее дочери был парень по имени Дэвид. Журналисты заявили, что передали эту информацию в отдел по расследованию убийств полиции Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что разлагающийся труп нашли внутри багажника автомобиля Tesla. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит американскому певцу Дэвиду Берку. Сам артист в этот момент находился в мировом турне. Припаркованный автомобиль певца привлек внимание работников эвакуатора из-за неприятного запаха.