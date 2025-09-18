Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 18:08

Найденный в машине рэпера труп опознали как пропавшую школьницу

TMZ: найденное в Tesla исполнителя D4vd тело опознали как пропавшую школьницу

D4vd D4vd Фото: IMAGO/AdMedia/Starface/Global Look Press

Разлагающиеся останки, которые нашли в автомобиле Tesla известного американского рэпера D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк), опознали как тело пропавшей полтора года назад школьницы, сообщает онлайн-таблоид TMZ. По его данным, 15-летнюю Селесту из Лос-Анджелеса опознала ее мать.

Власти опознали тело, найденное в машине, как Селесту Ривас, пропавшую без вести в Лейк-Элсиноре, штат Калифорния, в апреле 2024 года. <…> По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Селесте было 15 лет, — говорится в материале.

Издание отмечает, что мать опознала дочь по описанию полиции, которое включало татуировку на пальце с надписью «Тсс…». По словам женщины, у ее дочери был парень по имени Дэвид. Журналисты заявили, что передали эту информацию в отдел по расследованию убийств полиции Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что разлагающийся труп нашли внутри багажника автомобиля Tesla. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит американскому певцу Дэвиду Берку. Сам артист в этот момент находился в мировом турне. Припаркованный автомобиль певца привлек внимание работников эвакуатора из-за неприятного запаха.

США
исполнители
трупы
пропавшие
школьницы
