Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla

Труп в автомобиле отвлек известного американского исполнителя D4vd от мирового турне. Полиция обнаружила мертвеца в Tesla звезды из США, пока тот дает концерты по всему миру. NEWS.ru рассказывает о ситуации и о том, причастен ли к смерти человека известный певец.

Зловонная Tesla

В Лос-Анджелесе нашли разлагающийся труп внутри багажника автомобиля Tesla. После выяснилось, что автомобиль принадлежит американскому певцу Дэвиду Берку, более известному под псевдонимом D4vd.

Сам артист в этот момент находился в мировом турне. Припаркованный автомобиль певца привлек внимание работников эвакуатора из-за неприятного запаха.

Труп лежал в мусорном мешке

Прибывшие на место полицейские обнаружили мусорный мешок с гниющим трупом внутри переднего багажника электромобиля. Полиция не раскрыла личность жертвы и причины, по которым тело оказалось в автомобиле.

Полиция Лос-Анджелеса, США Фото: Maximilian Haupt/dpa/Global Look Press

Автомобиль был конфискован после того, как один из посетителей сообщил, что машина давно стоит брошенной.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Роберт Питерс сообщил в участок, что автомобиль находится на стоянке уже несколько дней. На видеозаписи из участка видно, что автомобиль оцеплен желтой полицейской лентой, передает NBC.

Музыкант на связи

Представитель музыканта сообщил NBC, что D4vd был проинформирован о произошедшем и, хотя он все еще находится в туре, полностью сотрудничает с властями.

Universal Music Group, материнская компания Interscope Records, которая занимается продвижением артиста, переадресовала вопросы адвокату D4vd. Тот пока не выступал с официальными заявлениями.

У D4vd более 33 млн слушателей в месяц на Spotify и более 3,6 млн подписчиков на TikTok, где его песни Here with Me и Romantic Homicide стали вирусными. В начале этого года он выпустил свой дебютный альбом и часто говорит, что его успех обусловлен TikTok.

Исполнитель D4vd Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар по репутации

Пока никто публично не заявлял о причастности певца к преступлению, но уже известно, что некоторые деловые партнеры приостановили сотрудничество с D4vd. Днем 10 сентября ​​было объявлено, что Crocs и Hollister удалили D4vd из своих кампаний по продвижению своей продукции

«Мы в курсе развития этой истории. В связи с текущей ситуацией мы удалили рекламный контент с участием D4vd, пока продолжается расследование», — говорится в совместном заявлении брендов.

